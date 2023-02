Il Chelsea chiude col botto: Enzo Fernandez dal Benfica

© Getty Images

Hakim Ziyech al Psg è un affare che rischia di saltare. Il club francese ha raggiunto un accordo con il Chelsea per il trasferimento del 29enne nazionale marocchino con la formula del prestito secco fino a giugno ma problemi burocratici hanno messo seriamente in dubbio l'affare. Il Psg, che gli aveva già fatto fare le visite mediche, lo vuole fortemente per sostituire Pablo Sarabia, che è stato ceduto al Wolverhampton ma potrebbe essere costretto a veder sfumare il suo secondo obiettivo del mercato invernale dopo Skriniar. Dal canto suo il Chelsea mette a segno un altro colpo da fantamercato, rompendo il muro fin qui eretto dal Benfica: raggiunta l'intesa per Enzo Fernandez, classe 2001, per la cifra record di 120 milioni di euro, quella cioè della clausola rescissoria. Firmerà un contratto fino a giugno 2031. Il centrocampista campione del mondo con l'Argentina è atteso a Londra con un volo privato nelle prossime ore.