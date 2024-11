Manchester City, l'era Guardiola non è finita: rinnovo fino al 2026

Pep Guardiola ha rotto gli indugi e ha deciso di rinnovare col Manchester City per un altro anno, fino al 2026, con opzione per un'altra stagione. L'ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma l'indiscrezione annunciata da 'The Athletic' ha trovato conferma in diversi media d'Oltremanica. Guardiola, sbarcato in Premier nel 2016, supererà i 10 anni alla guida dei Citizens. Visto il momento delicato che sta vivendo la squadra (reduce da quattro sconfitte di fila con Tottenham, Bournemouth, Sporting Lisbona e Brighton) la dirigenza ha accelerato la trattativa per mandare un segnale forte a tutto l'ambiente.