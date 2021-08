Pjanic allo scoperto: "Voglio tornare alla Juve, ma non so se si fa"

MESSAGGIO AI TIFOSI

Il bosniaco scrive ai tifosi e posta una foto in bianconero

Miralem Pjanic vuole tornare alla Juventus e questo non è più un mistero da qualche giorno. Ora il bosniaco, però, è uscito allo scoperto e l'ha scritto in privato a un profilo social (@curvasudjuventus1897) dei tifosi della Vecchia Signora: "Vorrei tanto tornare... Ma non so se si fa". Il centrocampista del Barcellona ha anche postato una foto in bianco e nero con la emoticon della tastiera. Un chiaro segnale della sua voglia di tornare a Torino.

L'affare è in stand-by e potrebbe sbloccarsi solo nelle ultime ore di mercato. Pjanic non è priorità della Juventus che sta provando a prendere nel ruolo di centrocampista centrale Leandro Paredes del Psg. Per questo motivo la trattativa è destinata a chiudersi solo verso il gong del calciomercato in caso di fumata nera sull'asse Parigi-Torino. Il bosniaco che arriverebbe in prestito dal Barcellona con i blaugrana pronti a coprire parte dell'ingaggio faraonico. Pjanic è uscito allo scoperto, ora tocca alla Juve fare la prossima mossa.