Nottingham Forest, colpo a sorpresa: ecco Adrian Galliani

INGHILTERRA

Il mercato di gennaio è ormai chiuso (tranne che per gli svincolati), ma è ancora in grado di regalare sorprese. Una in particolare arriva dall'Inghilterra dove il Nottingham Forest, club che milita in Championship, ha ingaggiato Adrian Galliani, che come suggerisce il nome è il nipote dell'ex ad del Milan e attuale dirigente del Monza Adriano Galliani. Mercato, caccia agli svincolati: ecco i migliori



































L'annuncio è arrivato dal sito ufficiale del club inglese, che ha prelevato il centrocampista classe 2001 (protagonista anche la maglia del Milan under 19) dal Watford per farlo giocare, inizialmente, nella squadra under 23 e l'ha messo sotto contratto fino al termine della stagione 2020/21.

