Neymar-Al Hilal, ora è davvero finita: c'è la rescissione del contratto. Ora il Brasile

L'avventura in Arabia Saudita è stata tutt'altro che esaltante per l'ex stella di Barcellona e Psg e non solo per il grave infortunio subito nell'ottobre 2023. In totale con l'Al-Hilal, Neymar ha disputato solo sette partite e segnato un solo gol dopo essere stato acquistato dal club parigini per 90 milioni di euro.