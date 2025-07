Psg, in salita il rinnovo di Donnarumma: addio sempre più probabile

Il Paris non ha alcuna intenzione di rivivere quanto successo con Kylyan Mbappé e di perdere il suo numero 1 a parametro zero tra un anno, di conseguenza si muoverebbe immediatamente per cercare di cederlo in questa sessione di mercato. Un ritorno in Italia non è da escludere al 100%: si era parlato molto di un avvicinamento dell'Inter nelle prime settimane di mercato e il suo nome era anche sul taccuino di Cristiano Giuntoli, che avrebbe sacrificato Di Gregorio, prima che la Juventus decidesse di separarsi da lui. Attualmente quella che porta in Serie A non è comunque la pista più calda.