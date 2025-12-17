Sudtirol, due club di Serie A su Raphael Kofler

Le prestazioni di Raphael Kofler con il Sudtirol stanno attirando l'attenzione di due squadre di Serie A. Il difensore classe 2005 ha ancora bisogno di tempo, ma si sta mettendo in mostra anche con l'Italia Under 20. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Cagliari già in estate aveva provato ad acquistarlo e ora anche il Torino lo starebbe seguendo da vicino. Il contratto di Kofler scadrà nel 2028 ma il prezzo del cartellino resta abbordabile: circa 4 milioni di euro. Probabile, dunque, che i sardi e i granata diano vita a un duello di mercato durante la sessione invernale.