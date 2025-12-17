Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Sudtirol, due club di Serie A su Raphael Kofler

17 Dic 2025 - 22:26

Le prestazioni di Raphael Kofler con il Sudtirol stanno attirando l'attenzione di due squadre di Serie A. Il difensore classe 2005 ha ancora bisogno di tempo, ma si sta mettendo in mostra anche con l'Italia Under 20. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Cagliari già in estate aveva provato ad acquistarlo e ora anche il Torino lo starebbe seguendo da vicino. Il contratto di Kofler scadrà nel 2028 ma il prezzo del cartellino resta abbordabile: circa 4 milioni di euro. Probabile, dunque, che i sardi e i granata diano vita a un duello di mercato durante la sessione invernale. 

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Fluminense, Thiago Silva dice addio ai compagni e pensa al Milan per il Mondiale

Roma, si cerca una punta: Zirkzee il sogno, ma l'Atletico Madrid apre per Raspadori

Napoli, si punta tutto su Mainoo: ultimi match con il Manchester United prima di dirigersi verso Conte

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Juve, a giugno Yildiz varrà 140 milioni. Quante (possibili) plusvalenze in Serie A!

Igli Tare

Tare: "Maignan? A lui piace stare qui, a noi se rinnova. Mercato di gennaio difficile, staremo attenti"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:35
Liverpool, Guéhi primo obiettivo per gennaio
22:26
Sudtirol, due club di Serie A su Raphael Kofler
21:45
Leverkusen, il prestito di Echeverri potrebbe essere interrotto
21:35
Contatto tra Napoli e Cagliari per il prestito secco di Lucca
20:37
Dall'Inghilterra: Chicago fa sul serio per Lewandowski