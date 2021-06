Mercato: Sancho allo United, ennesima plusvalenza da record del Borussia Dortmund

Ormai ci siamo: Jadon Sancho è pronto a diventare un nuovo giocatore del Manchester United. Il gioiellino del Borussia Dortmund e della nazionale inglese era da moltissimo tempo nel mirino dei Red Devils, che sembrano aver trovato l'intesa definitiva con i tedeschi per riportarlo in patria. Sancho era stato acquistato nel 2017 dai gialloneri, che lo avevano pagato 8 milioni di euro al Manchester City. Ora sta per trasferirsi sull'altra sponda di Manchester per la cifra monstre di (circa) 90 milioni di euro. Una plusvalenza incredibile, ma che è solo l'ultima in ordine di tempo per un club che ha fatto di questi affari praticamente una filosofia aziendale.