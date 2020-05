Mercato, Medel svela: "Vidal muore dalla voglia di andare al Boca"

LA RIVELAZIONE DI MEDEL

Nelle ultime settimane il suo nome è stato tra quelli più chiacchierati del calciomercato mondiale, ma secondo il suo amico e connazionale Gary Medel se Arturo Vidal dovesse davvero lasciare il Barcellona (dove ha dichiarato di trovarsi benissimo) non avrebbe alcun dubbio sulla sua futura squadra: il Boca Juniors.

Il centrocampista del Bologna ne ha parlato durante un'intervista a Radio Continental e sembrava non avere nessun dubbio: "Vidal muore dalla voglia di giocare al Boca Juniors, con o senza di me. Ama il Boca, è l'unico che segue sui social in Argentina, per lui sarebbe un sogno".

Il contratto di Vidal con il Barcellona scade nel 2021 e difficilmente il cileno lascerà l'Europa nelle prossime sessioni di mercato, ma l'ipotesi Boca Juniors potrebbe diventare realtà per chiudere una carriera che per il futuro prossimo sembra essere ancora blaugrana.

E la conferma è arrivata anche dalle parole di Piero Ausilio, che lo ha allontanato dall'Inter: "In questo momento non è un'opportunità, abbiamo un parco centrocampisti molto forte".

