In videochat non c'è spazio per Vidal: l'Inter lo esclude dai colloqui col Barcellona

L'INDISCREZIONE

Arturo Vidal non rientra nella eventuale trattativa tra il Barcellona e l'Inter per Lautaro Martinez e questo innazitutto perché - almeno ufficialmente - i nerazzurri non intendono imbastire alcuna trattativa (come ha detto il ds interista Piero Ausilio la sola possibilità perché l'argentino se ne vada da Milano è tramite il pagamento della clausola rescissoria), Detto questo (visto che in tali parole c'è da leggersi anche tanta "tattica" da parte nerazzurra), più concretamente il nome di Vidal è sempre stato tenuto fuori dalle discussioni perché in realtà, se anche il cileno dovesse continuare a restare nei piani futuri interisti, Marotta conta di imbastire una trattativa a parte per un giocatore che, ricordiamolo, ha 33 anni e va in scadenza nel 2021. E a riprova di quanto le due situazioni procedano su binari separati e non convergenti c'è anche il particolare curioso riportato dal Mundo Deportivo che oggi ricorda come i due club da marzo a oggi hanno avuto ben 15 incontri in videoconferenza su Zoom per affrontare il tema Lautaro e mai in alcuno di questi si è parlato di Vidal,

Il quotidiano catalano, a dire il vero, prosegue poi dando quasi per scontato che Barcellona e Inter presto torneranno a discutere del cileno e, anzi, aggiunge che Vidal starebbe pensando anche a una eventuale sistemazione nei pressi dellIppodromo di San Siro, in linea con la sua grande passione per i cavalli. In realtà a congelare ogni discussione relativa al cileno c'è la questione Nainggolan: in attesa di valutare la condizione del belga al rientro dal prestito al Cagliari, per l'ex juventino al momento non c'è spazio.