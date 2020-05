Mercato: Gotze e Coutinho occasioni per le italiane

MERCATO

Dalla Germania arrivano notizie molto interessanti per le big italiane in vista del prossimo calciomercato. Marc Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha infatti annunciato che l'avventura di Mario Gotze in giallonero terminerà a fine stagione, mentre da Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha annunciato che l’opzione di acquisto del Bayern per Coutinho è scaduta senza essere stata attivata.

"Il nostro rapporto con Mario finirà questa estate. Abbiamo preso questa decisione di comune accordo dopo un sereno colloquio. Mario è un ragazzo eccezionale" le parole di Zorc, che ufficializzano che l'uomo che ha deciso la finale Mondiale del 2014 è libero di cercarsi una nuova squadra. Magari in Cina, da dove ha diverse ricche offerte, oppure in Serie A, dove Milan, Lazio e Roma lo seguono da tempo e potrebbero prenderlo a parametro zero, anche se per sbarcare in Italia dovrà abbassarsi l'ingaggio da 8 milioni a stagione che percepisce al Borussia.

“L’opzione di acquisto di Coutinho è scaduta e non l’abbiamo attivata. Pianificheremo la squadra per la prossima stagione e vedremo se potrà avere un ruolo con noi o meno” ha detto invece il CEO del Bayern, che non verserà al Barcellona i 120 milioni di euro per il riscatto del brasiliano. Coutinho tornerà dunque al Barcellona a fine stagione, ma difficilmente resterà in blaugrana: l'ex Liverpool piace a diversi club di Premier League tra cui l'ambizioso Newcastle, ma potrebbe anche restare in Baviera dove "le porte per lui non sono chiuse - ha assicurato Rummenigge - vedremo se si potrà negoziare con il Barcellona un altro tipo di accordo o prolungare il prestito. Ora pagare quella cifra per un acquisto non è un'opzione percorribile".