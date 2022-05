Mbappé: nuovo rilancio del Paris Saint-Germain, il Real Madrid ora ha paura

LA TELENOVela

L'attaccante annuncerà la propria decisione domenica, ha chiesto ai Blancos altro tempo per riflettere

Real Madrid-Kylian Mbappé, tutto fatto. Anzi no. La sessione estiva di calciomercato inizierà ufficialmente il primo luglio ma ha già il primo tormentone che, a ben vedere, è la coda di una trattativa iniziata la scorsa estate, proseguita a gennaio e che, finalmente, avrà il suo epilogo in una manciata di giorni. Per ricapitolare: dopo il doppio no, ad agosto e 4 mesi fa, del Paris Saint-Germain a offerte di quasi 200 milioni di euro, il Real ha atteso fine stagione per ingaggiare l'attaccante francese a parametro zero, visto che il 30 giugno scadrà il contratto con i parigini. © Getty Images

Qualche giorno fa dalla Spagna era arrivata quella che sembrava la fumata bianca, in qualche modo confermata dalla notizia di ieri, questa volta da sponda francese, dell'impossibilità di comprare la maglia PSG col nome di Mbappé. Ora entrambe le "fazioni" confermano il nuovo rilancio di Al-Khelaifi: 50 milioni di euro all'anno di stipendio (10 in più dell'offerta Real), 200 milioni di bonus alla firma (130 il Real) e il 100% dei diritti d'immagine (contro i 60% promessi da Perez). Cifre folli, impossibili anche solo da immaginare. Cifre che, non a caso, stanno facendo vacillare Mbappé.

Il 23enne ha chiesto ulteriore tempo al Real ma in ogni caso domenica, il giorno dopo l'ultima partita in campionato del PSG, annuncerà - probabilmente in diretta televisiva - la sua scelta definitiva. E a Madrid cominciano ad avere paura di un nuovo ribaltone, proprio all'ultima curva. Un po' come nel 2017 quando il Real era sicuro di poterlo strappare al Monaco e invece arrivò la beffa firmata PSG. Il prestigio e l'abitudine Champions del Real contro i soldi e la potenza del PSG: chi vincerà?