Il Psg cancella Mbappé: non si può più comprare la maglia con il suo nome

Il club parigino non consente di acquistare, nei suoi negozi ufficiali, la maglietta dell'attaccante destinato al Real Madrid

Indizi ormai ce ne sono fin troppi. Kylian Mbappé è destinato a rinforzare il già più che spettacolare reparto avanzato del Real Madrid. L'ultima prova, secondo quanto riporta Deportes Quatro, arriva dai negozi ufficiali del Psg. Non si può più comprare la maglietta del giovane gioiello del club né far scrivere sulla schiena il nome di Mbappé, che ormai sembra relegato nel passato del club parigino. La scelta di non rinnovare, nonostante un'offerta più che sostanziosa, non è stata presa molto bene dalla società. Il Psg conquista la Ligue 1 con 4 turni di anticipo













Il tormentone Mbappé-Real, che dura ormai da più di un anno, sembra essere arrivato alle puntate finali. Nelle ultime ore si dà praticamente per fatto il passaggio al club di Florentino Perez, e l'impossibilità di comprare la maglia del giocatore non è che l'ennesimo capitolo di una storia ormai arrivata ai titoli di coda, soprattutto se si pensa che è consentito l'acquisto della sua tenuta di gioco solo degli anni passati. La prova finale del fatto che Mbappé è uscito dalla cronaca del Psg per entrare nella storia.