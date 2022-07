Manchester United, Ten Hag: "CR7 non è in vendita, ci ho parlato e non vuole andar via"

Erik Ten Hag non sembra avere il minimo dubbio sul futuro di Cristiano Ronaldo: "Cristiano non è in vendita - ha detto il tecnico del Manchester United -. Non è con noi a causa di questioni personali (CR7 non è partito per la tournée asiatica con la squadra, ndr), ma stiamo programmando la stagione con lui, questo è quanto. Come renderlo felice? Non lo so, ma non vedo l'ora di cominciare a lavorare con lui".