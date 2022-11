Manchester United: Ronaldo verso il licenziamento, Bayern e Chelsea alla finestra

LA GRANA

CR7 e l'agente si sono incontrati con i bavaresi. Anche i londinesi potrebbero tornare alla carica

© Getty Images Il Manchester United sta pensando di licenziare Cristiano Ronaldo dopo le dichiarazioni shock del portoghese con il club e il manager Ten Hag. I Red Devils, dopo il comunicato soft emesso ieri, stanno valutando i margini legali per stracciare il contratto di Ronaldo per giusta causa che si giustificherebbe con le dichiarazioni lesive nei confronti di tecnico e società. Intanto CR7 e l'agente avrebbero incontrato settimana scorsa i dirigenti del Bayern Monaco per un trasferimento a gennaio. Anche il Chelsea potrebbe tornare alla carica.

A gennaio le strade di Ronaldo e del Manchester United si separeranno. Troppo gravi le parole di CR7, accuse che non lasciano nessuno spiraglio a una riconciliazione. Quale futuro per Cristiano Ronaldo? La domanda sta per trasformarsi in un tormentone che ci accompagnerà per tutto il Mondiale e fino al mercato invernale.

Vedi anche Calcio estero Ronaldo-shock al Sun: "Lo United mi ha tradito, non rispetto ten Hag" Il Daily Mail rivela di un incontro della settimana scorsa tra l'agente Mendes, il calciatore e i dirigenti del Bayern Monaco che era stato uno dei club, insieme a Chelsea, PSG, Napoli e Sporting, ai quali il potente procuratore si era rivolto già la scorsa estate per sondare il terreno. All'epoca il presidente Oliver Kahn e il ds Hasan Salihamidzic dichiararono che l’acquisto di Ronaldo non rientrava nella filosofia del club, ma una nuova riflessione in seno al club tedesco potrebbe essere fatta nelle prossime settimane, alla luce anche delle condizioni di Sadio Mané. L’obiettivo di Ronaldo è quello di disputare la seconda parte della stagione in un club che giochi la Champions League. Resta però valida anche l’ipotesi Chelsea, complice il buon rapporto tra Mendes e il patron dei Blues Todd Boehly. Come Tuchel in estate, però, nemmeno il nuovo manager Potter pare entusiasta dell'idea. Sedetevi sul divano e preparatevi a gustarvi l'ennesima telenovela...

Vedi anche Calcio estero Caso Ronaldo, il Manchester United: "Valuteremo la nostra risposta"