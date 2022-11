Ronaldo-shock al Sun: "Lo United mi ha tradito, non rispetto ten Hag"

INTERVISTA ESCLUSIVA

CR7 ha parlato al tabloid inglese usando parole dure nei confronti del club e dell'allenatore dei Red Devils

© twitter Alla vigilia del Mondiale in Qatar Cristiano Ronaldo ha parlato in esclusiva al Sun e lo ha fatto senza un filo di diplomazia. Parole durissime quelle raccolte dal tabloid inglese: "Il Manchester United mi ha tradito, non rispetto ten Hag perché lui non ha mostrato nessun rispetto per me. Il club ha provato a forzarmi ad andarmene, non solo l'allenatore ma tutti quelli intorno alla Società e mi sono sentito tradito. Io sento che qualche persona non mi voglia più allo United, non solo quest'anno ma anche la scorsa stagione. Sono diventato la pecora nera e non hanno avuto nessuna empatia nemmeno quando mia figlia era malata".

Ronaldo ha poi parlato della sua scelta di tornare allo United: "Non si sono evoluti dopo che Ferguson ha lasciato. Quando ho deciso di venire di nuovo qui ho seguito il mio cuore. Sir Alex mi ha detto che non sarebbe stato accettabile che me ne andassi al City. E io ho risposto 'ok boss'. Rangnick? Se non sei un allenatore come puoi diventare il manager dello United? Io non lo avevo mai sentito nominare". Ronaldo, insomma, ha scelto il modo per chiudere definitivamente i rapporti con i Red Devils. Ora non resta che aspettare la reazione del club.