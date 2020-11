Manchester City, Guardiola: "Messi? Spero rimanga al Barça, l'ho detto 1000 volte"

SOGNO CITY

Il rinnovo di contratto di Pep Guardiola con il Manchester City fino al 2023 ha nuovamente alimentato le voci su un possibile arrivo in estate di Lionel Messi. "Da tifoso voglio che si ritiri al Barcellona - ha frenato il tecnico catalano alla vigilia della sfida con Mourinho - E' un giocatore del Barça, il mio augurio è che termini lì la sua carriera. Mi piacerebbe davvero, l'ho detto 1000 volte. Non so cosa gli passa per la testa". Getty Images

L'allenatore dei Citizens taglia corto sulla possibilità che Messi vesta la casacca dei Citizens. "In ogni caso, il calciomercato è a giugno dell’anno prossimo, non adesso". Il pensiero è alla sfida con il Tottenham con il City costretto a recuperare. "I numeri parlano per loro - ha aggiunto Guardiola - Hanno perso punti nel finale con West Ham e Newcastle, potete immaginare quanti punti avrebbero. Hanno qualità, sono una squadra fantastica".

