Manchester City: Guardiola rinnova fino al 2023. E Messi è in arrivo

L'ANNUNCIO

Si allunga il matrimonio tra Pep Guardiola e il Manchester City. Il club inglese ha infatti annunciato il rinnovo del contratto del tecnico spagnolo per altre due stagioni. Il nuovo accordo scadrà nel giugno 2023. "Da quando sono arrivato al Manchester City mi sono sentito il benvenuto nel club e nella città stessa - dai giocatori, dallo staff, dai tifosi, dalla gente del Manchester e dal presidente e proprietario - le parole di Guardiola, rilasciate al sito ufficiale - Da allora abbiamo ottenuto molto insieme, segnato gol, vinto partite e trofei e siamo tutti molto orgogliosi di questo successo. .Avere questo supporto è la cosa migliore che un manager possa avere. Ho tutto ciò che posso desiderare per fare bene il mio lavoro e sono onorato della fiducia che il proprietario e il presidente hanno dimostrato in me. La sfida per noi è continuare a migliorare e sono molto entusiasta di aiutare il Manchester City a farlo".

"L'estensione del contratto di Pep è il naturale passo successivo in un viaggio che si è evoluto nel corso di molti anni. È un prodotto della fiducia e del rispetto reciproco che esiste tra lui e l'intero Club" - ha detto il presidente del City Khaldoon Mubarak - Sono sicuro che tutti i tifosi del City condividano la mia gioia in questo nuovo accordo e nell'anticipare le entusiasmanti opportunità che, con un duro lavoro continuo, ci sono da cogliere. Tutti al Manchester City sono assolutamente felici che Pep abbia prolungato la sua permanenza con noi e gli auguriamo ogni successo per il resto del suo tempo qui".

DALL'INGHILTERRA: MESSI PUO' ARRIVARE AL CITY A GENNAIO

Il rinnovo di Pep è un ulteriore prova che la partenza di Leo Messi dal Barcellona può avere solo una destinazione: il Manchester City. Secondo il "Sun" l'operazione potrà concludersi già nel mercato di gennaio e si aggirerebbe intorno ai 55-60 milioni di euro, incluso il ritorno di Eric Garcia al Barça. Un bagno di sangue per i catalani che però potrà servire per rimpinguare le casse sociali disastrate dal Covid.