Manchester City, 80 milioni di euro per Isco

27/06/2019

Marca riporta l'interesse dei Citizens, una richiesta fatta direttamente da Pep Guardiola che vede in Isco il successore di David Silva. Il 33enne ha già annunciato che a fine stagione lascerà il Manchester, il connazionale di sei anni più giovane ne prenderebbe l'eredità dopo un anno di "apprendimento" della Premier League, campionato molto diverso dalla Liga.



Il giocatore vorrebbe rimanere a Madrid ma se capisse che gli spazi fossero ristretti, considererebbe l'idea di partire anche per non rischiare di perdere l'Europeo dell'anno prossimo.