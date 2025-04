Liverpool, rinnovi a sorpresa: pronto l'accordo con Salah e Van Dijk

Salah, con un passato nel campionato italiano tra Fiorentina e Roma, è sbocciato definitivamente nel 2017 con il matrimonio con i Reds dei quali è diventato un simbolo a suon di gol, contribuendo ai successi in Champions League con Jurgen Klopp in panchina e Premier League, con il tedesco e con ogni probabilità con Arne Slot. La sua permanenza ad Anfield nel recente passato sembrava tutt'altro che scontata, messa in dubbio dalle ricche offerte arabe.