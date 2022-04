Liverpool, l'era Klopp continua: l'allenatore tedesco ha rinnovato fino al 2026

L'ANNUNCIO

La società inglese ha annunciato il nuovo accordo con l'allenatore di Stoccarda

Avanti insieme, la strada è tracciata. Dopo il successo nell'andata della semifinale di Champions League contro il Villarreal, il Liverpool e Jurgen Klopp hanno dato un'altra gioia ai tifosi dei Reds. La società inglese e l'allenatore tedesco hanno siglato l'accordo per il rinnovo contrattuale fino al giugno 2026, allungandolo quindi di due stagioni ulteriori. Ad Anfield dal 2015, Klopp potrebbe dunque aprire un'era decennale alla guida del club con cui ha vinto un Champions League nel 2019 e la Premier League nel 2020.



























































"Ci sono tantissime parole che potrei usare per descrivere i miei sentimenti dopo questa notizia - ha commentato Klopp -, deliziato, onorato, benedetto, privilegiato ed esaltato per questo nuovo inizio. Ho la sensazione che con il Liverpool ci siamo trovati perfettamente l'uno per l'altro, ed è ciò che mi ha portato qui nel 2015 ed è per questo che ho rinnovato con così largo anticipo. So che è il posto giusto per me e so che sono l'uomo giusto per Liverpool".