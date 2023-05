Laporta: "Ci siamo parlati, faremo di tutto per riportare Messi al Barcellona"

IL GRANDE SOGNO

Il presidente blaugrana dopo la vittoria della Liga: "La conversazione è stata affettuosa e piacevole"

© Getty Images "Faremo tutto il possibile per riportare Messi al Barça". Parola di Joan Laporta che, dopo la vittoria della Liga, alimenta il sogno dei tifosi del Barcellona al canale Twitch Jijantes. Il presidente dei catalani ha rivelato di aver parlato di recente con la Pulce. "Ho parlato con Leo per sistemare in qualche modo la situazione che si è verificata quando ho dovuto mettere l'istituzione davanti a tutto, compreso lui, il miglior giocatore del mondo - ha spiegato a 'Els matins de TV3' -. Abbiamo messaggiato ultimamente. La verità è che la conversazione è stata affettuosa e piacevole. Mi sono congratulato con lui per la Coppa del Mondo. Ci conosciamo da tanti anni, c'è una relazione".

Laporta farà di tutto per rimediare al burrascoso e inevitabile addio dell'estate del 2021. "La tappa di Leo non è finita come tutti volevamo. È finita a causa dei nostri problemi economici. Abbiamo un debito morale nei suoi confronti: vorremmo che la fine della sua carriera fosse con la maglia del Barça e fosse applaudito in tutti i campi. Mi sento corresponsabile di questo finale. Penso che sia una fine provvisoria, penso che renderemo realtà questa aspirazione".

Vedi anche Mercato Fonti saudite: "Messi giocherà in Arabia, affare concluso". Ma il padre di Leo nega tutto Il sogno di riportare Messi a Barcellona potrebbe svanire a causa delle difficoltà economiche del club e per la concorrenza della ricchissima Arabia Saudita. "Con tutto il rispetto per l'Arabia Saudita, che sta facendo un ottimo lavoro, il Barça è il Barça. E il Barça è casa sua. Il Barça può competere con tutti. La storia ci sostiene e il sentimento dei nostri 400 milioni di follower è troppo forte". Poi l'avvertimento: "Non possiamo offrire cifre elevate per prenderlo. Il club è in austerità - ha ricordato Laporta - Stiamo lavorando per costruire una squadra molto competitiva la prossima stagione. Vedremo se approvano il nostro piano". Intanto sognare non costa nulla...

Vedi anche Calcio PSG, la versione di Messi sul viaggio in Arabia: "Mi scuso, ma non potevo cancellarlo"