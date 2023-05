PSG, la versione di Messi sul viaggio in Arabia: "Mi scuso, ma non potevo cancellarlo"

BUFERA PSG

La Pulce su Instagram: "Sono in attesa delle decisioni del club"

Messi, il viaggio in Arabia che hanno fatto infuriare il PSG









1 di 6 © twitter SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © twitter

© twitter

© twitter

© twitter

© twitter

© twitter 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Leo Messi tende la mano al PSG, scusandosi con il club e con i compagni per il viaggio in Arabia non autorizzato che gli è costato due settimane di sospensione senza stipendio. "Ciao, beh, volevo fare questo video per quello che sta succedendo. Prima di tutto, ovviamente voglio scusarmi con i miei compagni di squadra e con il club - ha detto il fuoriclasse argentino in una Instagram Stories -. Sinceramente pensavo che avremmo avuto un giorno libero dopo la partita come è sempre stato. Avevo organizzato questo viaggio in Arabia che avevo precedentemente cancellato e non ho potuto cancellarlo di nuovo. E niente, ripeto, mi scuso per quello che ho fatto e sono in attesa delle decisioni del club. Niente di più, un abbraccio".

Messi, dopo il ko contro il Lorient, è volato in Arabia Saudita per questioni commerciali ignorando l'allenamento punitivo imposto da società e Galtier dopo la brutta figura di domenica. Un comportamento che ha mandato su tutte le furie la dirigenza che ha deciso di usare il pugno duro, fermando il campione argentino per due settimane in un momento delicato della stagione. I parigini, infatti, sono nel mirino dei tifosi per la deludente stagione e a 5 giornate dalla fine si ritrovano con soli 5 punti di vantaggio sul Marsiglia secondo. Ai tanti infortunati ora si aggiunge anche la grana Messi, che complica il lavoro di Galtier. Chissà se ora le scuse accelereranno il suo rientro in squadra, magari già da settimana prossima. Quel che certo è, comunque andrà a finire l'annata, le strade della Pulce e del PSG si separeranno a fine stagione. Senza troppi rimpianti per un amore mai completamente sbocciato.

Vedi anche Mercato Dalla Francia: il Psg sospende Messi per due settimane dopo il viaggio in Arabia