Fonti saudite: "Messi giocherà in Arabia, affare concluso". Ma il padre di Leo nega tutto

ADDIO PSG

Secondo alcune indiscrezioni, la "Pulce" avrebbe raggiunto l'intesa con l'Al-Hilal per un ingaggio "monstre", ma dall'entourage del giocatore arriva la smentita

Messi, il viaggio in Arabia che hanno fatto infuriare il PSG









1 di 6 © twitter SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © twitter

© twitter

© twitter

© twitter

© twitter

© twitter 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Addio Psg, Lionel Messi la prossima stagione giocherà in Arabia Saudita. Secondo quanto riporta una fonte saudita vicina alle trattative riportata dall'agenzia AFP, l'affare tra l'Al-Hilal e l'attaccante argentino sarebbe ormai concluso. Stando sempre alla stessa fonte, che mantiene l'anonimato, la Pulce avrebbe raggiunto l'intesa per un ingaggio "monstre" di cui però per ora non si conoscono ufficialmente ancora i dettagli. Indiscrezioni che poco dopo il padre di Messi ha seccamente smentito in un comunicato: "Non c'è alcun accordo, né verbale, né scritto con alcun club".

Vedi anche Calcio PSG, la versione di Messi sul viaggio in Arabia: "Mi scuso, ma non potevo cancellarlo"

Il viaggio a Riyad che ha fatto infuriare dirigenti e tifosi del PSG, dunque, sembrerebbe aver avuto risvolti per il futuro di Messi. E anche per il suo ricchissimo patrimonio. Stando a quanto trapela dal Golfo, Leo avrebbe trovato infatti un accordo economico definito "enorme" con l'Al-Hilal, uno dei principali club del campionato saudita. Un'offerta irrinunciabile. Non solo dal punto di vista economico, ma anche tecnico.

Vedi anche Mercato Gli arabi dell'Al Hilal ricoprono d'oro Messi: 400 milioni per due anni Oltre a parlare di un ingaggio pluriennale da 400 milioni di euro a stagione, infatti, nei giorni scorsi erano circolate alcune voci sempre più insistenti circa la prospettiva di essere raggiunto in Arabia anche da altri grandi amici e compagni del calibro di Sergio Busquets e Jordi Alba. E non è tutto qui. Per convincere Leo ad accettare l'offerta, alcune fonti spagnole avevano parlato di una possibile offerta dell''Al-Hilal anche per Marco Verratti, finito di recente nel mirino dei tifosi del Psg proprio insieme a Messi. Già sotto contratto con l'ente del turismo saudita, in Arabia la prossima stagione Messi potrebbe ritrovare nel campionato arabo l'eterno rivale Cristiano Ronaldo, ingaggiato dopo il Mondiale in Qatar dall'Al-Nassr.

IL PADRE DI MESSI: "NESSUN ACCORDO"

Mente da una parte si parla di un'intesa "monstre" con un club saudita, dall'entourage di Messi arriva intanto una smentita ufficiale sulla questione e rimanda tutto a fine giugno. "Non c'è assolutamente niente con nessun club per il prossimo anno - si legge in un comunicato diramato dal padre dell'argentino -. La decisione non verrà mai presa prima che Lionel concluda il campionato con il PSG. Una volta finita la stagione sarà il momento di analizzare e vedere cosa c'è, e poi prendere una decisione". "Ci sono sempre voci e molti usano il nome di Lionel per guadagnare notorietà ma la verità è solo una e possiamo assicurare che non c'è nessuna intesa con nessuno - prosegue il testo diramato attraverso i canali social -. Né verbale, né firmata, né concordata, e non ci sarà fino alla fine della stagione". "Mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti dei media a cui rispondono, che ci sia chi inganna consapevolmente e deliberatamente, senza fornire alcuna prova delle proprie affermazioni, e volendo trasformare in notizia qualsiasi voce malevola o che viene diretta da qualcuno in favore dei loro interessi, dovrebbero spiegare perché non contrastano l'informazione... Non vogliono che una verità rovini le loro 'notizie'", conclude la nota.