La mamma di Mbappé confessa: "Sta trattando il rinnovo con il PSG"

LA TELENOVELA

Colpo di scena nella telenovela che vede coinvolto l'asso francese, promesso sposo al Real Madrid

Kylian Mbappé, dopo aver chiesto invano la cessione al Real Madrid in estate, potrebbe clamorosamente rinnovare con il PSG. Lo ha annunciato la mamma, Fayza Lamari, in un'intervista a Le Parisien. "Il club e mio figlio stanno ancora trattando un rinnovo - le parole della donna -. In questo momento stiamo discutendo con il PSG per un rinnovo e le cose stanno andando bene. Ho anche parlato con Leonardo lunedì scorso". Getty Images

La mamma del campione francese non si sbilancia, però, sulla conclusione. "Se troveremo una soluzione? Una cosa è certa: darà tutto fino alla fine per vincere la Champions League. Kylian ha bisogno di essere soddisfatto. Se non è felice, potrebbe lasciare. Ci dice spesso così, ma da mamma posso assicurare che con Kylian, tutto può cambiare da un giorno all'altro".

Secondo il quotidiano francese, gli sceicchi invieranno una nuova offerta di rinnovo che renderebbe l'attaccante il calciatore più pagato della rosa, davanti anche a Messi e Neymar. L'ennesimo colpo di scena di una telenovela ancora lontana dai titoli di coda. Di certo in casa Real Madrid non possono dormire sonni tranquilli.