PSG infuriato con Mbappé per l'intervista: tifosi sul piede di guerra

AI FERRI CORTI

I francesi temono contraccolpi nello spogliatoio. Leonardo infuriato con il Real

L'intervista non autorizzata di Kylian Mbappé, rilasciata a RMC Sport e a l'Equipe in cui ha rivelato di aver chiesto invano al club transalpino di essere ceduto al Real Madrid a fine luglio, ha fatto andare su tutte le furie il PSG. Gli sceicchi, infatti, sono rimasti spiazzati dalle tempistiche e temono che le sue parole possano avere ripercussioni nello spogliatoio. Sul piede di guerra anche i tifosi, pronto a fischiarlo nelle gare casalinghe. Getty Images

Saranno settimane difficili per il gioiello francese, ora via con la Nazionale e che al rientro sarà sotto pressione come non mai. Tutta colpa delle recenti interviste, in cui ha dato la sua versione della lunga telenovela estiva che non è sfociata nel trasferimento al Real e che non ha portato nemmeno al rinnovo. Così dal primo gennaio, Mbappé sarà finalmente libero di accordarsi con i merengues, a meno di clamorosi colpi di scena. Gli sceicchi, che a fine agosto hanno detto no ai 200 milioni messi sul piatto da Florentino Perez, hanno meno di tre mesi per convincere il calciatore a prolungare in scadenza nel 2022, impresa davvero ardua, anche se parte del suo entourage spinge per aspettare ancora un po' prima del grande salto nella Liga. Il pressing del Real Madrid è costante, le sirene per Mbappé arrivano da tutte le parti e la cosa ha indispettito e non poco i dirigenti transalpini, in particolare il ds Leonardo.

LEONARDO SBOTTA CONTRO IL REAL: "INTOLLERABILE"

Nella giornata di martedì, il ds Leonardo ha duramente attaccato il Real Madrid. "Le parole di Florentino Perez sono "solo l'ennesima mancanza di rispetto verso il Psg e Mbappé. Prima un giocatore del Real (Benzema, ndr), poi l'allenatore e ora il presidente parlano di Kylian come fosse uno di loro - lo sfogo raccolto da L'Equipe -. È una mancanza di rispetto che non si può tollerare. Vorrei ricordare a Florentino che il mercato è chiuso, che una stagione è in corso. Ci sono delle partite da giocare e il Real Madrid non può continuare a comportarsi così. Che la smettesse. Kylian è un giocatore del Psg e il rapporto andrà avanti".