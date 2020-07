Juve, addio Pogba: resta al Manchester United per altri cinque anni

DALL'INGHILTERRA

Paul Pogba sembra destinato a restare nuovamente un sogno estivo per i tifosi della Juventus. Il centrocampista francese, nel mirino anche del Real Madrid e più volte associato a una partenza da Manchester, è a un passo dal firmare un nuovo contratto di cinque anni con lo United. I miglioramenti dei Red Devils in questa stagione e la crescita delle ambizioni della squadra di Ole Gunnar Solskjaer hanno fatto cambiare idea a Pogba, ora pronto a restare.

In passato infatti è stato lo stesso Pogba a lasciar trapelare il desiderio di lasciare per la seconda volta Old Trafford, ma secondo quanto rilanciato dal The Sun, ora il 27enne centrocampista francese sarebbe a un passo dal siglare un nuovo ricco accordi di cinque anni con la squadra che lo ha cresciuto. Merito del lavoro di Solskjaer che lo ha recuperato fisicamente dopo il brutto infortunio alla caviglia, ma soprattutto mentalmente inserendolo al centro del gioco dello United nonostante le insistenti voci di un possibile addio a fine stagione.

Adesso invece, con lo United tornato a grandi livelli ed ambizioni con una rosa giovane e piena di talento, proprio al termine di questo campionato di Premier League il Manchester United sarebbe pronto ad annunciare il rinnovo contrattuale di Pogba, spegnendo le speranze di grandi club in giro per l'Europa pronti, almeno stando alle voci, ad investire grosse cifre su di lui.