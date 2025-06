Inter-Inzaghi, è addio: giusto così

Per restare in nerazzurro Inzaghi avrebbe avuto bisogno di tre cose: tempo per elaborare la sconfitta e ricaricare le batterie per una rivincita, con il Mondiale per Club alle porte questo non è possibile; una campagna acquisti di livello che gli americani di Oaktree non intendono sostenere; il supporto solo ipotetico di società e tifosi ma, conoscendo il calcio italiano, più una speranza che una realtà, visto che i grandi club non hanno riconoscenza e non possono perdonare annate non vincenti: vedi Ancelotti al Real.