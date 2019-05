Il Real Madrid riparte da Jovic: colpa da 60 milioni

03/05/2019

Il Real Madrid è già nel futuro e ha chiuso con l'Eintracht Francoforte per Luka Jovic. Un affare da 60 milioni di euro per uno dei più importanti talenti del panorama europeo: il 21enne attaccante serbo quest'anno ha segnato 26 gol, l'ultimo contro il Chelsea nella semifinale di Europa League, e distribuito sette assist in 44 partite giocate. Per As, quotidiano vicino ai Blancos, l'intesa è stata trovata oggi: il giovane bomber è pronto a firmare un contratto di sei anni e a raggiungere Zidane per la prossima stagione.



Sorride anche il Benfica, squadra dove è cresciuto Jovic, che incasserà ben il 20%, ossia 12 milioni di euro.