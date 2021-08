Il Psg fa muro su Mbappé: niente Real Madrid, resterà a Parigi

NON S'HA DA FARE

Senza un'offerta superiore ai 200 milioni di euro la trattativa non decollerà. Al Khelaifi ha deciso di prendersi il rischio di perderlo a zero tra un anno

La doppietta in casa del Reims non sarà l'ultima esibizione di Kylian Mbappé con la maglia del Psg. Salvo clamorosi rilanci del Real Madrid nelle ultimissime ore di mercato, che non sono all'orizzonte, il fuoriclasse francese resterà a Parigi e si è ormai convinto a rimandare il proprio trasferimento in Spagna. La dirigenza del Psg, irritata dall'atteggiamento del Real, ha fatto muro sull'offerta da 170 milioni più 10 di bonus e, come reso noto da Al Khelaifi nella giornata del sorteggio dei gironi di Champions, l'ok alla partenza di Mbappé in questa estate sarebbe arrivato solo alle condizioni del Psg.

Anche il quotidiano spagnolo Marca che nei giorni scorsi aveva rilanciato con sicurezza il buon esito della trattativa, ha fatto un passo indietro. Senza un ulteriore rilancio importante del Real Madrid con un'offerta che sfori il muro dei 200 milioni di euro comprensivi per un giocatore in scadenza di contratto tra 10 mesi, Mbappé resterà dov'è.

Se n'è convinto anche lo stesso Mbappé che, come riporta il quotidiano, è tranquillo a Parigi e disposto a vedere ciò che succederà senza forzare la mano con atteggiamenti ostili. La dimostrazione è arrivata proprio nella sfida contro il Reims in cui il francese è partito titolare realizzando entrambe le reti dell'incontro. Dovesse esserci il Real subito, bene; altrimenti bene lo stesso e farà parte del tridente con Messi e Neymar.

Al tempo stesso la strategia del Psg è sempre la stessa: rinunciare all'offerta del Real Madrid e tenere Mbappé per un altro anno sperando nel corso della stagione di trovare l'accordo per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2022. Un rischio, quello di perderlo a parametro zero, che Al Khelaifi ha deciso di correre.