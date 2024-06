Due Zirkzee al costo di uno: così l'agente prova a convincere il Milan

Il Milan le sta provando tutte per portare Joshua Zirkzee in rossonero, ma finora senza successo. L'ostacolo maggiore è e resta la commissione chiesta dall'agente dell'attaccante olandese, Kia Joorabchian, che, parole di Ibahimovic, il club di RedBird non vuole assolutamente pagare. I 15 milioni richiesti sono una cifra considerata inaccettabile, che di fatto ha bloccato la trattativa. Una situazione che ha fatto la gioia del Bologna, che spera di trattenere Zirkzee e giocarsi con lui la prossima Champions League, ma anche le altre potenziali squadre interessate al giocatore, Manchester United in testa.