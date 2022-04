Il Bayern resiste per Lewandowski: anche il Barcellona pensa a Lukaku

L'INTRIGO

Nessun passo avanti sul rinnovo tra polacco e bavaresi che però non vorrebbero cederlo: i blaugrana valutano le alternative

Con il Real Madrid deciso su Mbappé e Haaland ormai del Manchester City, si riducono i margini di manovra del Barcellona alla ricerca di una grande prima punta. Il prescelto, ormai da tempo, è Robert Lewandowski ma la situazione attorno al polacco non è ancora chiara: è in scadenza 2023 con il Bayern Monaco che da un lato non arriva alle cifre richieste dall'attaccante per rinnovare ma non vuole neanche lasciarlo partire. E così i blaugrana si guardano attorno: tra i nomi alternativi al bomber dei bavaresi c'è anche Romelu Lukaku. Getty Images

Secondo Marca, Mateu Alemany (direttore sportivo) e Jordi Curyff (consigliere del presidente Laporta) hanno già incontrato Federico Pastorello, agente del belga, per capire i margini di manovra. La situazione è fluida perché i problemi di Lukaku al Chelsea sono noti, Big Rom gradirebbe un ritorno all'Inter che però non può permettersi il suo stipendio attuale, e oltretutto i Blues devono ancora pagare ai nerazzurri 92 milioni di euro dei 115 milioni pattuiti l'estate scorsa. Oltretutto il Chelsea dovrà risolvere la questione Abramovich e l'eventuale cessione societaria.

Il Barça, comunque, monitora la situazione anche perché è in attesa dei finanziamenti per capire quanto in là potrà spingersi nella campagna acquisti estiva.