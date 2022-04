Haaland-Mancester City, ci siamo: accordo sull'ingaggio

IL COLPO

Al Borussia Dortmund i 75 milioni di euro della clausola rescissoria

Erling Haaland vestirà la maglia del Manchester City la prossima stagione. Ne sono sicuri in Inghilterra dove snocciolano anche le cifre del mega affare: il Daily Mail parla di 600mila euro netti a settimana, ossia più di 30 milioni all'anno. Il 21enne norvegese sarà allenato da Pep Guardiola e indosserà la maglia dei Citizens già vestita dal padre Alf-Inge. Al Borussia Dortmund, invece, andranno i 75 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Getty Images

Dopo due anni e mezzo in giallonero dove ha segnato 58 gol in 63 presenze, il gioiello norvegese ha scelto la sua nuova avventura. Il bomber classe 2000 ha preferito la Premier a Real Madrid e Barcellona e sarà ricoperto di milioni. Un altro passo importante nel suo percorso di crescita agli ordini di Guardiola che finalmente avrà una prima punta di ruolo in Inghilterra dopo che lo scorso anno ha inseguito Harry Kane.