Griezmann, addio all'Atletico: "Cinque anni incredibili, vi porto nel cuore"

14/05/2019

Titoli di coda per Antoine Griezmann all' Atletico Madrid . Dopo le indiscrezioni di Marca, dall'account Twitter del club è arrivata infatti la conferma sulla separazione. " Cinque anni incredibili, vi porto nel cuore ", dice "Le Petit Diable" in un video-messaggio di addio ai Colchoneros. L'attaccante ha comunicato alla società di voler partire a fine stagione e anche i compagni sono già stati informati. Per Griezmann si profila dunque un futuro blaugrana, col Barça pronto a pagare la clausola rescissoria.

Nonostante il recente rinnovo contrattuale fino al 2023, dunque, a giugno le strade di Griezmann e dell'Atletico si separeranno. Il bomber ha deciso di iniziare una nuova avventura. Una scelta palesata durante un incontro avvenuto alla presenza di alcuni dirigenti e del tecnico. "Dopo aver parlato con il club, voglio parlare con voi per annunciare la decisione di andar via - ha spiegato il calciatore nel video-messaggio -. Ho voglia di affrontare nuove sfide". "Questo è il club che mi ha dato i primi trofei e ho ricevuto tantissimo affetto da parte vostra - ha aggiunto -. Sono stati cinque anni davvero incredibili e vi ringrazio uno a uno: vi porto tutti nel cuore".



Parole sentite, che dimostrano il grande affetto del giocatore per il club e i suoi tifosi, ma anche la voglia di cambiare e accettare una nuova sfida professionale. Sfida che dovrebbe affrontare con la maglia del Barcellona. I blaugrana sembrano infatti i più accreditati a pagare i 125 milioni della clausola dell'attaccante (il 20% dei quali spetta alla Real Sociedad). Al momento, ovviamente, in questa direzione non c'è ancora nulla di ufficiale e anche le cifre sono tutte da verificare, ma voci sempre più insistenti parlano di alcune trattative con i blaugrana sulla base di un contratto di cinque anni.