Fenerbahçe, Dzeko lascia ancora Mourinho: giocherà all'Hajduk per Gattuso

AFFARE FATTO

Contratto biennale per il centravanti bosniaco che lascia il Fenerbahçe. Anche ai tempi della Roma incrociò lo Special One solo un paio di settimane

Difficilmente si possono trovare Edin Dzeko e José Mourinho nella stessa stanza. Nessun fattore di somiglianza o congettura, ma se è vero che le vie del calciomercato sono pressoché infinite, quelle del centravanti bosniaco e del tecnico portoghese sono fatte solo per incrociarsi senza toccarsi mai. Come ai tempi della Roma, l'arrivo di José Mourinho sulla panchina - questa volta del Fenerbahçe - vede l'addio di Dzeko, destinato in Croazia.

Coincidenza? Probabile, quel che resta è che come in giallorosso la coabitazione almeno a livello di roster di Dzeko e Mourinho è durata un paio di settimane, per lo più di vacanza, giusto il tempo per il centravanti e il suo entourage di trovare una sistemazione. All'epoca fu l'Inter, ora l'Hajduk Spalato.

Indicazione precisa del tecnico portoghese o meno, Dzeko ha accettato la corte di Rino Gattuso - nuovo tecnico del club croato - e del ds Nikola Kalinic; firmerà un contratto biennale.