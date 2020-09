Dzeko-Juve, Paratici non ha fretta: "Ci sono anche altre situazioni in essere"

MANOVRE BIANCONERE

Poco prima dell'inizio della gara con la Samp, Fabio Paratici ha parlato delle trattative di mercato della Juve, soffermandosi sulla situazione di Dzeko. "Non c'è una situazione Dzeko - ha spiegato il Chief Football Officer bianconero -. C'è una situazione attaccante per la Juve. Ci serve una punta e sappiamo cosa vogliamo con grande serenità e calma". "Il mercato è ancora lungo, mancano ancora 15 giorni - ha aggiunto -. Ci sono anche altre situazioni in essere, non solo Dzeko". Poi una chiusura definitiva su Suarez: "Va tolto dalla lista degli obiettivi".

Sul fronte Dzeko, dunque, la Juve non ha fretta e si guarda intorno. "Sappiamo bene dove vogliamo arrivare - ha precisato Paratici -. Lavoriamo per avere un attaccante che possa giocare con Dybala e CR7". "Al momento ne cerchiamo uno solo - ha aggiunto -. Abbiamo i nostri obiettivi e cerchiamo di perseguirli". Di sicuro alla Continassa non arriverà invece Suarez. "I tempi burocratici per ottenere la cittadinanza italiana sono superiori alla data della fine del mercato e della consegna della lista per la Champions", ha dichiarato Paratici. "L'abbiamo valutato perché è un grandissimo giocatore - ha proseguito -. Gli mancava un requisito per ottenere la cittadinanza italiana e abbiamo raccolto informazioni, ma non c'erano i tempi tecnici e non è mai stato vicino alla Juve".

Infine capitolo Pirlo, alla prima ufficiale sulla panchina della Juve. "Per Pirlo c'è poco di sorprendente. E' un predestinato. E questa parola dice tutto - ha spiegato Paratici -. Vive tutto con una normalità incredibile". "Non sente la pressione ha sempre le idee chiare ed è lucido - ha concluso -. Sembra un allenatore che allena da tantissimi anni".