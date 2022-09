CR7 guida la classifica dei calciatori più influenti su Instagram

Cristiano Ronaldo guida la classifica dei giocatori più influenti su Instagram, che parteciperanno alla Coppa del mondo Fifa del 2022, secondo Nielsen InfluenceScope. L'attaccante portoghese supera Lionel Messi per l'Argentina, Neymar per il Brasile e Kylian Mbappé per la Francia. La classifica si basa sullo strumento di misurazione degli influencer di Nielsen: InfluenceScope. Nielsen ha sfruttato la sua piattaforma InfluenceScope per valutare i follower totali, l'aumento dei follower, il tasso di coinvolgimento e il valore medio del brand per post su Instagram, determinando quali sono gli attori ideali per fornire il maggior Social Media Value per la tariffa richiesta. CR7 è una superstar a livello mondiale da quasi 20 anni, nella sua carriera ha giocato per club del calibro di Manchester United, Real Madrid e Juventus, e nell'ultimo anno il suo seguito su Instagram ha registrato una crescita del 47% circa dei follower. Gli attaccanti del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé si posizionano in quest'ordine dopo Ronaldo, con una media di oltre 1 milione di dollari di valore per post. Il valore mediatico di Messi per un singolo post è di oltre 2,6 milioni di dollari e i suoi 358 milioni di follower sono secondi solo a Ronaldo.