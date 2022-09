Cristiano Ronaldo, no a un biennale da 242 milioni di euro dell'Al-Hilal

dall'arabia saudita

Il portoghese in estate aveva declinato una maxi-offerta dall'Arabia Saudita perché voleva continuare a giocare in Champions League

© Getty Images Duecentoquarantadue milioni di euro in due anni: questa è la cifra che vale (valeva?) la voglia di Cristiano Ronaldo di continuare a giocare la Champions League. Nei frenetici giorni finali del calciomercato estivo il portoghese sperava ancora che Jorge Mendes gli trovasse un club europeo di alto livello per continuare a inseguire la sesta Champions vinta in carriera e per questo ha rifiutato una maxi-offerta dell'Al-Hilal: il retroscena è stato raccontato da CNN Portugal. Alla fine, però, il 37enne si è dovuto arrendere ed è dovuto restare al Manchester United che disputa l'Europa League.

Nei giorni scorsi i media inglesi avevano sottolineato come il discorso del divorzio ritornerà d'attualità nella sessione invernale del mercato e chissà che anche gli arabi non tornino alla carica per avere Ronaldo: la risposta del portoghese cambierebbe o la speranza di continuare ad alti livelli in Europa avrà ancora la meglio?