Chelsea: ufficiale Pochettino in panchina, ha firmato un biennale

Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Chelsea. Lo ha ufficializzato alle ore 14 (le 13 in Inghilterra) in club londinese, che si è affidato al manager argentino per ripartire dopo una stagione fallimentare. L'ex allenatore di Tottenham e PSG, che entrerà in carica il 1° luglio, ha firmato un contratto di due anni con opzione per una terza stagione. Nel suo staff sono presenti Jesus Perez, Miguel d’Agostino, Toni Jimenez e il figlio Sebastiano.