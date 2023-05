Lukaku: "Sento di appartenere all'Inter, nessuna pressione sul futuro"

© Getty Images

Romelu Lukaku, l'Inter e un senso di appartenenza che ha radici profonde. Dopo il ritorno in prestito dal Chelsea e una prima parte di stagione alquanto tribolata, l'attaccante belga è tornato al top della forma in questo intensissimo finale di stagione mettendo direttamente la sua firma sugli ultimi successi nerazzurri. Una sintonia più forte - diciamo così - degli aspetti contrattuali: a fine stagione Big Rom, il cui cartellino è di proprietà dei Blues, tornerà a Londra ma la sua volontà è chiara, espressa l'estate scorsa col ritorno a Milano e ribadita continuamente, in ogni possibile occasione. Una situazione da definire, comunque. Ma di certo uno stato di cose che non toglie tranquillità all'attaccante interista. Concetti ripetuti a chiare lettere nell'intervista riportata dal sito Het Laatste Nieuws "Penso di essere andato bene al Chelsea la scorsa stagione. Ma allora sapevo che se non avesse funzionato al Chelsea, avrei avuto ancora a disposizione l'Inter" ha dichiarato Lukaku, protagonista della docu-serie 'All for One' di Prime Video dedicata alla Nazionale belga. "Quando ho firmato di nuovo per l'Inter, sapevo questo: appartengo a questo posto. Ho questa sensazione anche per l'Anderlecht. Prendo sul serio questo club. Voglio fare del mio meglio. La gente qui lo vede. Essere incoraggiati qui è la cosa migliore che ci sia. Rimanere qui? Vedremo, vivo alla giornata. Non provo alcuno stress o pressione. Bisogna prendere una decisione. Tutto qui".