Rivoluzione Chelsea: Pochettino firma e vuole Osimhen. E Lukaku...

A LONDRA

In estate nuovo scossone a Stamford Bridge

© Getty Images Nuova rivoluzione al Chelsea. Il club londinese, reduce da una stagione disastrosa, affiderà la ricostruzione nelle mani di Maurizio Pochettino. L'ex Tottenham e Psg firmerà nelle prossime ore con i Blues, ma ha già ben in mente cosa fare. In Inghilterra, infatti, sono sicuri che l'argentino ha già chiesto un portiere, un centrocampista centrale e una prima punta. Il nome in cimi alla lista dei desideri è quello di Victor Osimhen del Napoli.

Osservatori del Chelsea erano già in tribuna domenica all'UPower Stadium di Monza per assistere alla partita del nigeriano. Il numero 9 di Spalletti, corteggiato anche dal Psg, costa tanto, ma per le casse del propietario blues Todd Boehly non sembrano esserci problemi. De Laurentiis ha fissato il prezzo ad almeno 150 milioni di euro: la trattativa può partire nelle prossime settimane.

Pochettino, poi, valuterà anche la situazione di Romelu Lukaku che rientrerà a Londra dal prestito dell'Inter. In questo caso il ritiro farà decidere al nuovo allenatore se puntare sul belga oppure no. Tagliato sicuramente, invece, Aubameyang che dovrà trovare una nuova squadra.