Brasile, anche Zenga in lizza per la panchina del Flamengo

DAL BRASILE

I carioca sono a caccia di un allenatore straniero, Carvalhal del Braga l'alternativa all'Uomo Ragno

C'è anche Walter Zenga nella rosa dei candidati per il ruolo di nuovo allenatore del Flamengo. Lo riportano i media brasiliani che hanno interpellato fonti della dirigenza della società carioca. Zenga, tecnico giramondo che ha allenato in Usa, Romania, Turchia, Serbia, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Inghilterra, ora potrebbe spostarsi in Sudamerica, dove avrebbe potuto lavorare già nella scorsa stagione, quando fu vicino alla panchina di una grande decaduta come il Vasco da Gama.

Attualmente il Flamengo è senza allenatore dopo all'addio a Renato Portaluppi, seguito alla sconfitta contro il Palmeiras nella finale di Coppa Libertadores. L'unica certezza è che il presidente Rodolfo Landim e la dirigenza vogliono un tecnico straniero. Sono stati interpellati Marcelo Gallardo e Jorge Jesus, ma entrambi hanno preferito rimanere dove sono, rispettivamente al River Plate e al Benfica. Ora, oltre a Zenga, il candidato principale è il portoghese Carlos Carvalhal, attualmente alla guida del Braga. Altri curriculum sono al vaglio e tanti sono gli agenti che chiamano per proporre loro assistiti, intanto il raduno della squadra, ora in vacanza, è stato fissato per il prossimo 10 gennaio, data in cui il nuovo allenatore dovrà necessariamente essere stato scelto. L'ultima esperienza di Zenga è quella di Cagliari, 12 panchine in Serie A tra marzo e agosto 2020.