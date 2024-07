Bologna, ufficiale Calafiori all'Arsenal: affare da 50 milioni

CALCIOMERCATO

Il difensore si trasferisce in Premier al termine di una stagione esaltante col Bologna

© Ufficio Stampa Riccardo Calafiori saluta il Bologna, è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Arsenal. Il calciatore azzurro, protagonista a Euro 2024 con l'Italia di Spalletti, è infatti stato ufficializzato dai Gunners che lo avevano seguito e trattato per diverse settimane. L'operazione, secondo quanto trapela, si è chiusa per 50 milioni, ma non tutti andranno nelle casse felsinee: il 50% andrà al Basilea, la Roma invece incasserà 9,6 milioni secondo accordi col Bologna.

Il difensore si lega ai Gunners con un contratto a lungo termine, la cui scadenza non è stata specificata dal club londinese. Nel comunicato, infatti, non si fa riferimento al legame. Calafiori vestirà la 33, stesso numero vestito al Bologna nonché il numero di presenze collezionate con i felsinei prima della cessione in Premier League.

"Diamo il benvenuto a Riccardo e alla sua famiglia all'Arsenal. È un grande acquisto e ci dà una grande forza per rinforzare la nostra difesa. Riccardo ha una grande personalità e carattere, con abilità specifiche che ci renderanno più forti mentre ci impegniamo per vincere trofei importanti" ha detto il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta.

Parlando di Calafiori, l'allenatore ha sottolineato: "Ha già mostrato un grande sviluppo nelle ultime stagioni con le sue prestazioni sia per il Bologna che per l'Italia, la sua progressione e sviluppo nell'ultimo anno davvero impressionanti. Non vediamo l'ora di lavorare con Riccardo, integrarlo nella squadra e supportarlo negli anni a venire".