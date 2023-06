Benzema e l'addio al Real: "Non credete a quel che si legge sul Web"

LA "SMENTITA"

"Sabato ho una partita, domani mi alleno quindi al momento il mio futuro è a Madrid"

© Getty Images Karim Benzema rompe il silenzio e per il momento allontana le voci sul suo addio al Real Madrid. "Sabato ho una partita, domani mi alleno quindi al momento sarò a Madrid - ha dichiarato il bomber francese al gran gala del quotidiano spagnolo Marca -. Perché dovrei parlare del mio futuro? Sono del Real Madrid. La realtà è differente, non è quella che si legge su Internet". "Sono molto orgoglioso del mio lavoro, mi godo ogni momento a Madrid - ha aggiunto -. Andare a Valdebebas ad allenarsi non è un lavoro. Nella mia testa mi godo Madrid. Ieri, oggi e domani in allenamento".

Al momento, dunque, Benzema non dà credito alle indiscrezioni su una mega offerta dall'Arabia Saudita e si concentra sul presente. Da più parti lo danno ormai in procinto di trasferirsi all'Al Ittihad, ma Karim tiene ancora tutti sulla corda limitandosi a pronunciare poche parole sul suo futuro. Dichiarazioni che da una parte vanno contestualizzate nell'immediato e dall'altra sembrano smentire le voci di mercato. "Mi alleno perché abbiamo una partita sabato, questa è la realtà: tutto il resto è Internet", ha detto il bomber che con la maglia del Real ha collezionato 353 reti e fornito 165 assist in 647 partite conquistando ben 23 titoli.

Un bottino incredibile, che conferma il grande feeling con l'ambiente e lascia aperto qualsiasi scenario a Madrid. "Ero un bambino quando sono arrivato al Real Madrid, avevo 21 anni. Volevo solo divertirmi e guardate tutto quello che ho vinto - ha spiegato Benzema ribadendo il suo attaccamento alla maglia del Blancos -. Nessun altro club è come il Real Madrid, il luogo dove hanno giocato i più grandi giocatori di questo sport". "Florentino Perez è l'uomo che mi ha permesso di essere qui oggi - ha aggiunto parlando del rapporto col presidente -. L'uomo che ha ingaggiato Zinedine Zidane e l'uomo che mi ha portato al Real Madrid".