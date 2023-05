Benzema, vicino l'addio al Real Madrid: sta per dire sì all'Al-Ittihad

DALLA SPAGNA

Secondo AS il francese non ha ancora informato i Blancos ma sta per accettare il contratto da oltre 100 milioni di euro all'anno

Karim Benzema è pronto a lasciare il Real Madrid e dire sì all'Al-Ittihad: ne è certo AS, che riporta fonti dirette del club arabo che ha offerto all'attaccante francese un contratto biennale da oltre 100 milioni di euro a stagione. Benzema non avrebbe ancora informato i Blancos della decisione ma avrebbe ormai scelto il campionato arabo, tanto da aver chiesto all'ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo (oggi all'Al-Nassr) lumi sul campionato saudita e su come si vive in Arabia Saudita.

L'Al-Ittihad è allenato da Nuno Espirito Santo, ex giocatore di Deportivo La Coruna e Osasuna, ed ex tecnico del Valencia, ed ha appena vinto la Saudi Professional League proprio davanti all'Al-Nassr di CR7. Benzema, in scadenza a fine giugno (sarebbe dunque un trasferimento a parametro zero), lascerebbe il Real Madrid dopo 14 stagioni in cui ha giocato 647 partite, segnando 353 gol e fornendo 165 assist.

Vedi anche Calcio estero Dalla Spagna: niente Brasile, Ancelotti resterà al Real Madrid