Bundesliga: il Bayern cade a Leverkusen, torna a vincere l’Union Berlino

GERMANIA

La squadra di Nagelsmann viene rimontata 2-1 dalle Aspirine, i berlinesi piegano 2-0 l’Eintracht

© afp Nella 25a giornata di Bundesliga il Bayern Monaco cade 2-1 alla BayArena contro il Leverkusen. Vantaggio bavarese con Kimmich al 22’, poi i due rigori di Palacios (55’, 73’) regalano il successo a Xabi Alonso. Ora Nagelsmann è secondo a -1 dal Dortmund, prossimo avversario dopo la sosta. Torna a vincere l’Union Berlino, che piega 2-0 l’Eintracht Francoforte. La squadra di Fischer passa nella ripresa, con le reti di Khedira (53’) e Behrens (75’).

BAYER LEVERKUSEN – BAYERN MONACO 2-1

Tonfo del Bayern Monaco, rimontato 2-1 in casa del Bayer Leverkusen. I padroni di casa partono forte, con una pressione altissima che mette spesso in difficoltà Sommer e la difesa bavarese. La fascia di destra delle Aspirine funziona estremamente bene, con Frimpong e Diaby ispiratissimi. L’unico squillo del Bayern è però micidiale, perché vale il gol che stappa la partita: al 22’ è Kimmich a raccogliere la sponda di Goretzka e insaccare l’1-0. Il Leverkusen non si fa abbattere e torna a spingere, ma al rientro negli spogliatoi la squadra di Nagelsmann è avanti di una rete. Il canovaccio nella ripresa è analogo, e dopo dieci minuti il Bayer pareggia: dopo controllo del Var viene assegnato un penalty ai padroni di casa (con l’arbitro che aveva ammonito Adli per simulazione in precedenza), trasformato da Palacios al 55’. L’incontro si accende e aumenta di intensità, con gli ospiti che iniziano a premere sull’acceleratore. Ci prova Musiala al 68’, che sfiora il vantaggio bavarese con un’azione personale. Poco dopo il 70’ viene nuovamente ammonito per simulazione Adli, ma come successo in precedenza il Var modifica ancora una volta la decisione dell’arbitro, concedendo un altro rigore alla squadra di Xabi Alonso. Penalty fotocopia e risultato fotocopia, perché Palacios al 73’ batte nuovamente Sommer dagli undici metri. Nel finale gli ospiti ci provano in tutti i modi, ma Hradecky abbassa la saracinesca. Finisce 2-1, con il Bayern Monaco che resta al secondo posto, a -1 dal Dortmund, prossimo avversario dopo la sosta. Il Bayer Leverkusen sale a 37 punti.

UNION BERLINO – EINTRACHT FRANCOFORTE 2-0

L’Union Berlino torna alla vittoria in campionato, che mancava dallo scorso 11 febbraio: contro l’Eintracht finisce 2-0. Il primo tempo è completamente appannaggio degli ospiti, che registrano oltre il 65% di possesso di palla e tengono in mano il pallino del gioco. Nonostante la supremazia e gli oltre dieci tiri verso la porta avversaria, l’Eintracht non riesce a sfondare. Al duplice fischio il punteggio è fermo sullo 0-0. Nella ripresa la squadra di Fischer prende le misure, passando insperatamente in vantaggio al 53’ con Khedira. Gli undici di Glasner tentano immediatamente di riportare il match in equilibrio con Muani, ma al 75’ arriva la spallata decisiva alla gara, con il 2-0 siglato da Behrens. Nel finale il Francoforte ci prova, ma le iniziative ospiti sono troppo sterili. Vince 2-0 l’Union Berlino, che torna al terzo posto, a 48 punti. Rimane a 40 l’Eintracht, in sesta posizione.