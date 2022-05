Barcellona, pronta l'offerta per Lewandowski: il Bayern ha fretta di chiudere

Il polacco non rinnova il contratto in scadenza nel 2023 con i bavaresi. I catalani pronti a mettere sul piatto 35-40 milioni

Nonostante le dichiarazioni di facciata del presidente Herbert Hainer ("Ha un contratto fino al 2023. Lo adempirà e lo rispetterà"), il Bayern Monaco si è rassegnato a vedere partire Robert Lewandowski, dopo che l'attaccante polacco ha rifiutato il rinnovo. Il club bavarese ha già chiesto al Barcellona di presentare un'offerta formale per avviare le trattative finali e porre fine a questa telenovela per il bene di tutte le parti. Per lasciarlo partire a un anno dalla scadenza, i tedeschi si aspettano di incassare una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Il vincitore delle ultime due edizioni del FIFA The Best è rimasto deluso dalla proposta del club, che gli ha offerto solo un altro anno di contratto alle stesse cifre del precedente, ma soprattutto dal fatto che i bavaresi abbiano sondato il terreno per Haaland nelle scorse settimane. Una mancanza di rispetto che ha fa fatto imbestialire Lewa, arrabbiatissimo con il direttore sportivo Hasan Salihamidzic.

Il Barça non ha mai nascosto la grande ammirazione per il 33enne fuoriclasse, che ha messo i catalani in cima ai suoi pensieri, ma l'operazione è abbastanza complessa per il fatto che Laporta deve prestare attenzione ai conti e agli ingaggi. Per questo motivo, dalla Spagna (fonte Mundo Deportivo) si sostiene che difficilmente il club blaugrana potrà pareggiare l'attuale stipendio di 20 milioni di euro e se dovessero entrare in campo le big della Premier la strada per ingaggiarlo si farebbe più in salita.

Vedi anche Calcio estero Bayern, Lewandowski non rinnoverà il contratto