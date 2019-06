Barcellona, il Psg abbassa le pretese e ora Neymar è più vicino

30/06/2019

C'è una città Parigi, che è stufa dei suoi atteggiamenti e non lo vuole più vedere, ce n'è un'altra - Barcellona - che è pronto a perdonarlo per l'addio di due anni fa e a riabbracciarlo. Il ritorno in Catalogna di Neymar è sempre più vicino per la felicità di tutte le parti in causa. A partire dal brasiliano e dalla famiglia, che mai si sono ambientati nella capitale francese, passando per il tecnico dei francesi Tuchel, stanco dei capricci di O Ney, per finire con lo spogliatoio del Barça, dove Messi e Suarez sono pronti a riabbracciare l'ex compagno e grande amico. A convincere gli sceicchi a venire incontro ai catalani sarebbe stato il nuovo ds Leonardo, conscio del fatto che il connazionale non volesse più rimettere piede a Parigi.



Come riporta il quotidiano catalano 'Sport', è nell'interesse di entrambi i club chiudere al più presto l'operazione per definire al meglio i rispettivi progetti sportivi. Fissata la cifra - 200 milioni di euro - resta solo da capire quali e quante contropartite tecniche inserire. E tra gli esuberi del Barça, ce ne sono almeno quattro di gradimento del Psg: Coutinho, Dembélé (dichiarato però incedibile), Rakitic e Umtiti.