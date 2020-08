Barcellona, il club licenzia gli avvocati che hanno consigliato a Messi la strategia d'uscita

LA DECISIONE

In attesa di conoscere il futuro di Lionel Messi, magari per bocca dello stesso argentino, la vicenda che sta monopolizzando l'attenzione di tutti i tifosi in questa pazza estate di calciomercato si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo quanto riportano i media catalani, infatti, Josep Maria Bartomeu ha deciso di licenziare gli avvocati dello studio Cuatrecasas, consulenti legali tanto della Pulce quanto del Barcellona, "colpevoli" di aver consigliato e guidato l'argentino nella scelta di lasciare il club blaugrana.

Si tratta di una decisione destinata a far rumore, non solamente perché lo studio Cuatrecasas è uno dei più importanti della capitale catalana, ma anche perché è stato un punto di riferimento fondamentale per il Barça negli ultimi quattro anni (il contratto di consulenza era stato stipulato nel 2016) e ha rappresentato la società anche nel processo Neymar.

Al centro della bufera c'è in particolar modo Jorge Pecourt, un avvocato che lavora per il team sport dello studio legale, specializzato in materia fiscale, diritti d'immagine e aspetti contrattuali. Sarebbe stato lui a seguire la famiglia Messi nelle ultime settimane, consigliando l'invio dell'ormai famigerato burofax con cui il 6 volte Pallone d'Oro comunicava al Barcellona la volontà di interrompere il proprio contratto. A mandare su tutte le furie Bartomeu, come spiega il quotidiano catalano Cronica Global, è stato il fatto che Cuatrecasas non ha mai avvisato il club dell'intenzione di compiere questa mossa, cogliendo di fatto tutti di sorpresa.

La vicenda, in ogni caso, sembra essere l'ennesima conferma di come il rapporto tra Leo e la società che lo ha cresciuto sia ormai irrimediabilmente compromesso.