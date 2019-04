Barcellona, Bartomeu: "Chiesi Pogba alla Juve, ma costava troppo"

08/04/2019

Non è certo un mistero che al Barcellona piaccia Paul Pogba, che del resto è sul taccuino di tutti i maggiori club europei. Il francese ha un contratto fino al 2021 con il Manchester United, dove è tornato del 2016 dopo un maxi accordo con la Juventus. Dodici mesi prima (siamo nel 2015), la sua carriera avrebbe però potuto prendere una piega diversa, come rivela il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu: "Nell'estate del 2015 ho detto alla Juve che se mai avesse deciso di vendere Pogba, noi saremmo stati interessati. Però, quando l'hanno ceduto un anno dopo, ci hanno informato dell'offerta dello United e noi non potevamo pagare quella somma".